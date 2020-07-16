Denize 50 metre mesafedeki göl, tatilcilerin ilgi odağı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denize 50 metre mesafedeki Ilıca Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Datça ilçe merkezindeki Taşlık Plajı önünde, Rumlardan kalma tarihi su değirmeninin yanında, dağın eteklerinden doğan su kaynağının etrafı duvarlarla çevrilerek oluşturan 6 dönüm büyüklüğündeki Ilıca Gölü, içerisindeki minerallerle şifalı özelliği ile dikkati çekiyor.
1923 Lozan Antlaşması'na bağlı olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sırasında, Rumların bölgeyi terk etmesinin ardından önce Hazine'ye devredilen ve daha sonra Türk bir aileye satışı yapılan tarihi değirmen, 2008 yılında Datça Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek, turizme kazandırıldı. Tarihi değirmene gelen suyun büyük bölümü denizle buluşurken, gölden dökülen suların oluşturduğu küçük şelale, denizin tuzlu sularından arınmak isteyen tatilcilere adeta doğal duş hizmeti veriyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl plajlara duşmatikler konulamayınca, minik şelale her zamankinden daha fazla rağbet görmeye başladı. Datça'ya tatile gelenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ilıca Gölü son yılların en hareketli günlerini yaşıyor.
Çorum'dan tatil için Datça'ya gelen Emre Şener (30) ise denizin tuzunu minik şelalenin sularında attıklarını belirtip, "Ortam olarak çok güzel, nezih bir yer. Çok beğendik" dedi.