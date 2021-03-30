Denize açılan balıkçı kayboldu - Son Dakika

Denize açılan balıkçı kayboldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde denize açılan balıkçı kayboldu. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Marmara Denizinde arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için teknesiyle denize açılan M.Ş. isimli balıkçıdan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında balıkçının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı.
Teknesi kıyıya vurdu
Denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçının teknesi de kıyıya vururken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerine bağlı dalgıçlar denize dalıp arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botu da denizdeki arama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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