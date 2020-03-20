Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden 15 Mart'ta balık tutmak için tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yürütülen çalışmalara gece verilen aranın ardından yeniden başlandı.

Gökova Körfezi'ndeki çalışmalar, Marmaris, Datça, Milas ve Ula kıyıları olmak üzere körfezin iki yakasında yürütülüyor.

Hava destekli çalışmalarda Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi yer alıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri de botlarla tarama yapıyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yürütüyor, kayıpların yakınları da ekiplere kıyıdan destek veriyor.

Kuvvetli rüzgara rağmen deniz, kara ve havadan arama çalışmasını yürüten ekipler, henüz tekne ve kayıp kişilere ait herhangi bir ize rastlamadı.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmıştı. Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi         
16:07
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi         
09:10
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 21:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]