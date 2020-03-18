Denize açıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin yolunu gözlüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denize açıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin yolunu gözlüyorlar - Son Dakika

Denize açıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin yolunu gözlüyorlar

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın babası Hamza Zınk, "Gitme oğlum diye çok söyledim. Dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi.

Denize açıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin yolunu gözlüyorlar, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın babası Hamza Zınk, "Gitme oğlum diye çok söyledim. Dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi." dedi.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan 3 gün önce balık tutmak için 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açılan ve bir daha haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmalarından bugüne kadar olumlu sonuç alınamadı.

Kayıp kişilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede endişeyle haber almayı bekliyor.

"Elimiz kolumuz bağlı, öyle denize bakıyoruz"

Erdoğan İnce'nin kardeşi Ercan İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin ilk defa denize çıktığını söyledi.

Yakın akrabalarının iyi bir balıkçı olduğunu, sürekli balığa gittiğini anlatan İnce, "Allah'tan ümidimizi kesmedik. Hala bekliyoruz. İnşallah bir yerlerden çıkarlar diye bekliyoruz. Denizden gelecekler diye bekliyoruz. Ümidimizi koruyoruz. AFAD Sahil Güvenlik arıyor. Sağ olsun hepsi buradalar. Arama çalışmalarını yapıyorlar. Elimiz kolumuz bağlı, sadece denize bakıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Yüce Allah'ımıza yalvarıyoruz, bize bir şeylerini versin. Kaderleri böyleymiş. Beklemeye de devam edeceğiz. İnşallah sağlıklı şekilde kavuşuruz." diye konuştu.

"Gitme oğlum' diye çok söyledim"

Metin Zınk'ın ağabeyi Nihat Zınk da sahilde umutla beklediklerini dile getirdi.

Olayın şaşkınlığını hala üzerlerinden atamadıklarını vurgulayan Zınk, "Şaşkınlıkla bekliyoruz. Metin hafta sonları balığa giderdi. Halamın oğlu Erdoğan 'Beni de götür' demiş. Bir arkadaş daha alıp çıkmışlar. Üç kişi gitmişler, haber alamıyoruz." dedi.

Zınk'ın babası Hamza Zınk da denize bakarak öylece ümitle beklerini belirterek, "Allah'tan başka çaremiz yok. Allah kimsenin başına vermesin; bu, çok acı bir olay. Ormanda olsa gider ararsın. Denizden ne alacaksın, neyi soracaksın. 'Gitme oğlum' diye çok söyledim, dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi. 'Marmaris'te git, yakın' derdim, buraya gelirdi." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı 15 Mart'ta sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan tekneyle denize açılmış, o günden sonra bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Marmaris, Yakın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denize açıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin yolunu gözlüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]