Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2) - Son Dakika

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)

24 dakika önce

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYORMersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2), System.String[]

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin),


Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
00:12 Trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
00:08 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi öldü (3) - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:06 Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildi - Son Dakika
00:06 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]