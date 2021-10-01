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Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Son Dakika

Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

01.10.2021 01:48

Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı Denize açılmak isteyen balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor Kastamonu'nun Cide ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçı, bisikletiyle geldiği Cide Limanında kayboldu.

Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Denize açılmak isteyen balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçı, bisikletiyle geldiği Cide Limanında kayboldu. 3 gündür kendisinden haber alınamayan balıkçının, sualtı dalgıç ekipleri tarafından denizde aranması sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden ve geçimini balıkçılık yaparak sağlayan 60 yaşındaki Ertan Göktepe, 28 Eylül'de akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Önce Cide Limanına gelen balıkçı Ertan Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden balıkçı Ertan Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa gitti. Burada da bir süre kalan Ertan Göktepe, son olarak bisikletiyle Cide Limanına tekrar geldi. Limanda kaybolduğu ve denize düştüğü düşünülen Ertan Göktepe'den ailesi bir süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri ile sualtı dalgıç ekipleri, Cide Limanına gelerek denizde arama yaptı. Gün boyunca devam eden arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının gündüz vakti de devam edeceği öğrenildi.

Güvenlik kamerasında en son Cide Limanına girdiği görülüyor

Öte yandan kayıp balıkçı Ertan Göktepe'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ertan Göktepe'nin lokalde bir süre balıkçı arkadaşlarıyla sohbet ettiği görülüyor. Ardından bisikletiyle Cide Limanına gelen Ertan Göktepe, bisikletini kenara bıraktıktan sonra limana yöneliyor. Ertan Göktepe'nin Cide Limanına girişi görülürken, limandan bir daha çıkmadığı belirlendi.

"En son liman içerisinde görünüyor, sonrasında bir daha haber alınamadı"

Babası Balıkçı Ertan Göktepe'nin en son Cide Limanında görüldüğünü söyleyen Okan Göktepe, "29 Eylül günü saat 16.00 civarında babasının kayıp olduğuna dair haberim oldu. Annem arayıp söyledi, akabinde hemen Cide'ye geldim. Sabahtan beri arama çalışmamız devam ediyor ama herhangi bir bulguya rastlanılamadı. En son babam, 28 Eylül'de akşam saatlerinde limana gelmiş. Balığa çıkacağım demiş evdekilere. Buraya geldiğinde balıkçılar yokmuş, hiçbir balıkçı yokmuş burada. O yüzden balığa o akşam çıkmadı. Ama babam, lokalde oyun oynayanların yanına gidip orada bir süre oturmuş. Balıkçı arkadaşların barınaklarına uğramış. Kamera kayıtlarında görünüyor bunlar. En son barınaktakilerinde yanından kalktıktan sonra en son limanın içerisinde görünüyor. Sonrasında bir daha haber alınamadı. Telefondan da sinyal alınamadı. Limana gelişi var ama çıkışı bir daha görünmüyor. Şu anda Bozkurt'ta faaliyette bulunan Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri Cide'ye gelerek denizde babamı arıyor. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.

"Kameralara baktır, limandan çıktığı görünmüyor"

Ertan Göktepe'nin bazen teknelerle balığa çıktığını anlatan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz ise, "Burada herhangi bir balıkçının zarar gördüğünü bilmiyorum ya da duymadık. Ertan dediğimiz arkadaşımız bazen teknelerle balığa gider. Kaybolduğu akşam burada kendisiyle görüştük, ondan sonra limana gittiği görülüyor. Ben limanda kendisini görmedim ama kamera kayıtlarında limanda olduğu görülüyor. Limanda balığa da çıkılmayınca o artık buradan ayrılmış ama nerede gitti bilmiyoruz. Limandan çıkışı görünmüyor. Kameralara baktık herhangi bir çıkış görünmüyor. Ertan, akşamları balığa çıkmak için devamlı limana geliyor" diye konuştu.

"Bugün yapılan aramalarda bir şey bulunamadı, sabah tekrar devam edecek"

Telefon sinyalinin en son limanda tespit edildiğini ifade eden Yılmaz, "Zaten kamera kayıtlarında da şu anda bulunduğumuz yerde olduğu görünüyor. Ama buradan sonra kayboldu, burada batsa dahi ileriye açılamaz, zaten yüzme de biliyor. Denize açılma gibi bir durum limanda yok. Bisikleti de burada, çünkü nereye gitse bisikleti ile giderdi. Bugün yapılan aramalarda bir şey bulunamadı. Arama çalışmaları yarın sabah tekrar başlayacak. Sualtı dalgıç ekipleri limanda tekrar denizde arama çalışmalarını gündüzde sürdürecek" şeklinde konuştu.

Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Arama Kurtarma, Balıkçılık, Kastamonu, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Son Dakika


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