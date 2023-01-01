Denize attığı ağ ayağına dolanan balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denize attığı ağ ayağına dolanan balıkçı hayatını kaybetti

01.01.2023 23:56

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir balıkçı çıktığı denizde attığı ağın ayağına dolanması sonucu denize düşerek yaşamını yitirdi.

Trabzon'da av için kendisine ait tekne ile Akçaabat Limanı'ndan tek başına denize açılan Şevki Markal (48) açıkta motorunu durdurarak ağ atmaya başladı. O sırada balık ağı ayağına takılarak dolanan Şevki Markal denize düştü.

AĞA TAKILINCA HAYATINI KAYBETTİ

Ağdan bir türlü kurtulamayan Şevki Markal boğularak hayatını kaybederken, arkadaşları balıktan dönmemesi üzerine merak ederek kendisini telefonla aradı. Telefonla ulaşamayınca bu kez tekneleri ile denize açılan balıkçılar arkadaşlarının teknesinin boş olduğunu görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi.

Denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu

CANSIZ BEDENİ TEKNENİN YANINDA BULUNDU

Markal, balıkçılar ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknesine 5-10 metre mesafede deniz içinde ayağı ağa dolanmış ve boğulmuş halde cansız şekilde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri şahsın cansız bedenini Akçaabat Limanı'na getirirken, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denize attığı ağ ayağına dolanan balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denize attığı ağ ayağına dolanan balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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