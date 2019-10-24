Son Dakika Haberleri: Denize atık sızdıran firmaya 144 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Denize atık sızdıran firmaya 144 bin lira ceza

Denize atık sızdıran firmaya 144 bin lira ceza

39 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz ve toprak kirliliğine sebep olan firmaya 144 bin 394 lira ceza kesildi.

Denize atık sızdıran firmaya 144 bin lira ceza, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz ve toprak kirliliğine sebep olan firmaya 144 bin 394 lira ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aliağa Gemi Söküm Tesisi'nde sökülen yük gemisinden sızan atıklar, ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, söküm sırasında yapılan teknik hatadan dolayı geminin gövdesinin orta kısmına yakın noktadan kırıldığını, denize ve karaya atıkların sızdığını tespit etti.

Bakanlık ilgili firmaya atıkları toprağa akıttığı için 72 bin 197 lira, denizi kirlettiği için de 72 bin 197 lira olmak üzere toplamda 144 bin 394 lira ceza kesti. Firma hakkında Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Temizlik çalışmaları sonrasında tamamen kirden arındırılan alandan 2 bin kilogram deniz temizliğinde kullanılan atık emici sosis bariyer ve atık pet türü malzeme ortaya çıktı. Bu malzeme imha edilmek üzere lisanslı bertaraf tesislerine gönderildi.

Kirliliğin meydana geldiği alan bariyerlerle kapatılarak denize ulaşan kirlilik özel müdahale tekneleriyle temizletildi.

Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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