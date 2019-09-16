Son Dakika Haberleri: Denize atık su dökmeye 18 bin lira ceza
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Denize atık su dökmeye 18 bin lira ceza

1 saat önce

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, denize atık su döktüğü tespit edilen kamyonun bağlı olduğu firmaya 18 bin 37 lira para cezası uygulandı.

Denize atık su dökmeye 18 bin lira ceza, System.String[]

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, denize atık su döktüğü tespit edilen kamyonun bağlı olduğu firmaya 18 bin 37 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile Limanı'nda bir kamyonun kasasındaki atık suyu denize boşalttığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, balık taşımacılığında kullanılan 61 K 22316 plakalı kamyonunun, limana gelerek kasasındaki atık suyu denize boşalttığını belirledi.

Kamyonun bağlı olduğu firmaya, 18 bin 37 lira para cezası kesildi.

Kurucaşile, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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