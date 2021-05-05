Denize atladı, kurtarıldı - Son Dakika

Olay, gece saatlerinde Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen D.F. denize atladı. Donanma Komutanlığı'nda nöbet tutan askerler, denize atlayan kişiyi görerek komutanlarına durumu bildirdi. Haber verilmesi üzerine deniz polisi, D.F.'yi tekneye aldı. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan D.F. tedavi altına alındı. D.F.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu