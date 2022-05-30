DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI - Son Dakika
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DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

30.05.2022 11:59

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı 20 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan Bilal Şahin (18), itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı 20 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan Bilal Şahin (18), itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

İzmit'ten arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'ne giden Bilal Şahin, denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan Kartalkaya'ya tırmandı. Yükseklik nedeniyle denize atlamaktan korkan Şahin için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kayaya tırmanan bir itfaiyeci bel kemeri ve halat yardımıyla Şahin'i bulunduğu yerden indirdi. (DHA)

DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI
DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI
DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI
DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

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Kaynak: DHA

Bilal Şahin, İtfaiye, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI - Son Dakika


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