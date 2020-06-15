Denize atlamak için çıktığı kayalıkta mahsur kalan genci, itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denize atlamak için çıktığı kayalıkta mahsur kalan genci, itfaiye kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıkta mahsur kalan genci, itfaiye kurtardı ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıkta mahsur kalan Tolga Kanca'yı (24), itfaiye ekipleri halatla kurtardı.
Denize atlamak için çıktığı kayalıkta mahsur kalan genci, itfaiye kurtardı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıkta mahsur kalan Tolga Kanca'yı (24), itfaiye ekipleri halatla kurtardı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi Nohut Yeri mevkisinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti ve Kral Koyu'ndaki 'delik deniz' olarak bilinen falez bölgesinde meydana geldi. Alanya'da oturan Tolga Konca koydaki kayalık alana tırmandı. Birkaç kez belirli yüksekliklerden denize atlayan Konca, bu kez atlayış için yaklaşık 25 metre kayalık bölüme tırmandı. Çıktığı yükseklikten korkan Tolga Kanca, sahildeki vatandaşlardan yardım istedi. Sahildeki vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi ekipleri Tolga Konca için kurtarma çalışması başlattı. Kayalığın üst kısmından müdahale eden itfaiye ekipleri halatla Tolga Konca'nın yanına indi. Tolga Kanca, beline bağlanan iple aşağı indirilerek kurtarıldı. Sahildeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışlar ve ıslıklarla kutladı. Sağlık ekiplerinin durumunun iyi olduğunu belirlediği Tolga Kanca daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:21 Kaynak: DHA
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