SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı - Son Dakika

Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi denize atladı. Çevredekilerin ikna etmesiyle denizden çıkan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde, Karasu Sahil Park mevkiinde meydana geldi. Ö.K. iddiaya göre alkolün etkisiyle denize atladı. Çevredekiler, Ö.K.?yi denizden çıkması için ikna etmeye çalışırken, sağlık ve polis ekiplerine haber veriydi. Çevredekilerin ikna çabaları sonucu Ö.K. denizden çıkarıldı. Gelen sağlık görevlilerince kontrolü yapılan Ö.K. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.