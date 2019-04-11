Denize Atlayan Genç Kızı Çevredekiler Kurtardı

İZMİR'in Konak
ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen E.Ş. (19), intihar etmek amacıyla denize atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan E.Ş., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, bugün sabah saatlerinde, Gündoğdu Meydanı
yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ş., Birinci Kordon'da banklarda bir süre oturup, ardından denize atladı. Çevredekilerin yardımına koştuğu genç kız, sudan çıkarıldı. E.Ş., çağırılan ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- İzmir