Son Dakika Haberleri: Denize Atlayan Genç Kızı Çevredekiler Kurtardı

Denize Atlayan Genç Kızı Çevredekiler Kurtardı

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen E.Ş. (19), intihar etmek amacıyla denize atladı.

Denize Atlayan Genç Kızı Çevredekiler Kurtardı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen E.Ş. (19), intihar etmek amacıyla denize atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan E.Ş., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Gündoğdu Meydanı yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ş., Birinci Kordon'da banklarda bir süre oturup, ardından denize atladı. Çevredekilerin yardımına koştuğu genç kız, sudan çıkarıldı. E.Ş., çağırılan ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:32 Kaynak: DHA
Sabah, Konak, İzmir, Güncel
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