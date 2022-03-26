Denize atlayan genci bekçi kurtardı - Son Dakika

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Beşiktaş sahilinde arkadaşı ile tartışan 29 yaşındaki bir genç denize atladı. Yüzme bilmeyen gencin boğulmak üzere olduğunu gören Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçilerden biri, soğuk havada denize girdi. Bekçi genci can simidinin de yardımıyla kurtararak sahile çıkartırken, hareketli anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Meydan İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 yaşındaki B.Ş., isimli genç arkadaşı ile tartıştıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Birinin suya atmadığına gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri sevk edildi.