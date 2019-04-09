Denize Atlayan Kadını, Güvenlik Görevlisi ve Astsubay Kurtardı
35 dakika önce
ORDU'nun Fatsa ilçesinde F.K. (69) adlı kadın iskeleden denize atlayarak intihara kalkıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:20 Kaynak: DHA
ORDU'nun Fatsa
ilçesinde F.K. (69) adlı kadın iskeleden denize atlayarak intihara kalkıştı. Akıntıya kapılan kadın, iskeledeki güvenlik görevlisi ile bölgeden geçen astsubayın çabasıyla kurtarıldı.
Öğle saatlerinde Fatsa ilçesindeki iskeleye gelen F.K., denize atlayarak intihara kalkıştı. F.K.'yi gören iskelenin güvenlik görevlisi Vedat Akgöz, kadını kurtarmak için denize atladı. Akıntıya kapılan kadını yakalayan Akgöz, bu sırada çevreden yardım istedi. Olay yerinden geçerken Vedat Akgöz'ün yardım çağrısını duyan Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Kamil Karadeniz
de suya atladı. Akgöz ve Karadeniz, boğulmak üzere olan F.K.'yi su yüzeyinde tutmayı başardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri, bota aldıkları kadını, kıyıya çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ordu
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