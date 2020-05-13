Denize atlayan yaşlı adam, kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde intihar etmek için denize atlayan Ali K.(81), baygın halde sudan çıkartılıp, yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Olay, Şarköy'ün deniz iskelesi ile balıkçı barınağı arasında meydana geldi. Ali K., çevredekilerin bakışları arasında denize atladı. Nejat Akdeniz denize atlayarak, Ali K.'yi baygın halde kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ali K.'yi yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü. Ambulansla hastaneye götürülen Ali K. tedavi altına alındı.

3 çocuk babası Ali K.'nin denize atlamadan önce kızını cep telefonundan arayarak, "İntihar edeceğim" dediği öğrenildi.

Ali K.'yı sudan çıkaran Nejat Akdeniz, "Denize bir kişinin atladığı söylediler. Baktım suda batıp çıkıyor. Ben de denize atlayıp, onu çıkardım. Sağlık ekipleri kalp masajı yapıp hastaneye götürdü" dedi.