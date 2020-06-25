Denize balıklama atladı felç kaldı, robot ve fizik tedaviyle inanılmazı başardı - Son Dakika

Denize balıklama atladı felç kaldı, robot ve fizik tedaviyle inanılmazı başardı

Denize balıklama atlama sonucu omurilik felci geçiren ünlü türkücü Gürkan Çapkan, gördüğü robot destekli fizik tedaviyle eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

Denize balıklama atlama sonucu omurilik felci geçiren ünlü türkücü Gürkan Çapkan, gördüğü robot destekli fizik tedaviyle eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor. Tedavi görürken türkü söylemeye devam eden yanık sesiyle hayata dört elle sarılan Çapkan, ayakları üzerinde durmaya başladı. Çapkan tamamen iyileşeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

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Tatil için 2017 yılında Aydın'ın Didim ilçesine giden türkücü Gürkan Çapkan, denize her zaman yaptığı gibi balıklama atladı. Başını suyun altındaki taşa çarpan Çapkan şuurunu kaybetti. Vatandaşların yardımıyla sahile çıkarılan Çapkan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Omuriliği zarar gören Çapkan acilen ameliyata alındı. Boynundan aşağısı tutmayan Çapkan, yoğun fizik tedavi döneminin ardından tekerlekli sandalye ile sevenlerin arasında yerini aldı.


Hayata dört elle sarılan Çapkan, fizik tedavilerini hiç aksatmadan yerine getirdi. Aradan geçen zaman zarfında kendi kendine oturmaya ve kısa süreliğine de olsa kimse başaramazken cihaza bağlı ayağa kalkmayı başaran Çapkan, eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor.


Buğulu sesinden bir şey kaybetmeyen ünlü türkücü, tekerlekli sandalyeyle olsa da konser ve turnelerine devam ediyor. Yaşadığı zor günleri boğazı düğümlenerek anlatan Gürkan Çapkan, "Her zaman denize girdiğimiz yerdi. Arkadaşlarla İstanbul'dan gelmiştik. Serinlemek istedim. Atladığımda suyun altında şuurumu kaybettim. Tedbir almak gerekiyor. Her şey insanlar için. Boynumdan aşağısını hissetmiyordum. Zor bir travmadan sonra hayata tutunmam gerektiğini fark ettim. Oturup ayağa kalkamazken, şimdi bunları başardım. Bu hastalıkta bedenen olduğu kadar ruhen de bunu istemeniz gerekiyor. Allah bütün kaza geçirenlerin yardımcısı olsun" dedi.


Yaşadıklarını mısralara döken Çapkan'ın fizik tedaviye çok olumlu karşılık verdiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, "Sığ suya balıklama atlama sebebiyle boyun ve omurga bölgesinde meydana gelen kırık sonrası omur ilik hasarı gelişmiş. Bunun sonucunda da kol ve bacaklarda güçlük şikayetiyle bize müracaat etmişti. Geldiğinde oturma dengesi yoktu. Gövde kaslarının güçsüzlüğüne bağlı olarak destekli bir şekilde oturabiliyordu. Gürkan'a özel tedavi programı düzenledik. Mevcut olan kas kuvvetinin korunması,, kaybolmuşları ise geri kazanmasını sağlamaya başladık. Kademe kademe ayağa kaldırıp denge eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Robotik rehabilitasyonunu erken dönemde kullanmaya başladığımız için başarımıza olumlu bir şekilde katkı sağladı. Egzersizlerle birlikte yürüme, el, parmak ve kol robotlarıyla iyi yol aldık. Şu anda çok iyi durumdayız" dedi.


Omur ilik yaralanmalarının sebepleri arasında sığ suya balıklama atlamanın dördüncü sırada yer aldığını belirten Küçükçakır, "Atlamanın şiddetine göre ölümler de meydana gelebiliyor. Havuza veya denize girerken çok dikkat edilmeli" diye vatandaşları uyardı. - BURSA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denize balıklama atladı felç kaldı, robot ve fizik tedaviyle inanılmazı başardı - Son Dakika

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