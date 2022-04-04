DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR

04.04.2022 09:53

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi tamamlanan Rize- Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor.

Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.

DENEME UÇUŞUNA HAZIR

Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı şeklindeki kontrol kulesi ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Tabelası asılan havalimanının 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki çizgileri çizilen, yaklaşım ışıkları hazır hale getirilen pistine ilk uçağın salı günü inmesi planlanıyor.

'MAYIS AYINDA SEFERLER BAŞLAYACAK'

Rize-Artvin Havalimanı açılışını tüm yöre halkı gibi heyecanla beklediklerini ifade eden Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, 'Havalimanı projesinde artık sona gelmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah salı günü havalimanımızın ilk deneme seferi yapılacak. Daha sonra mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak açılışta, havalimanımızın seferleri başlamış olacak. İlimizin gelişimine her yönüyle katkısı olacak projelerden bir tanesi. Bizler için çok önemli. Havalimanını bizler kadar dışarıdaki hemşehrilerimiz de çok merak ediyorlar. Yapılışı itibarıyla çok güzel modern bir havalimanı oldu. İnanılmaz bir kalite var. Bu projenin özelde ilimize, genelde ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum' dedi.

'STRATEJİK AÇIDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP'

Bölgenin büyük beklentileri olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, 'Rize-Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, bir taraftan Gürcistan, Azerbaycan demek. Havalimanının olduğu yer ülkemizin de son çıkış kapısı. Stratejik açıdan da çok önemli bir konuma sahip. O anlamda da çok ciddi bir altyapı işlevi görecek. Havalimanını sadece bir yolcunun binip gittiği yer olarak değerlendirmek çok yanlış olur. İlimizin, Artvin'in ve bölgemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun nimetlerinden hep beraber yöre halkı olarak istifade edeceğiz' diye konuştu. (DHA)

DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR
DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR

YORUMLAR
500
(TRABZON - ÖZEL)Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3'üncü havalimanı Trabzon'a yapılacak (TRABZON - ÖZEL)Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3'üncü havalimanı Trabzon'a yapılacak Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
10:09 TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:08:49. #1.12#
SON DAKİKA: DENİZE DOLGU RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement