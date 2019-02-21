Denize Düşen Afgan Genç Boğuldu
1 saat önce
Fatih'te denize düşen Afganistan uyruklu genç boğuldu.
Fatih
'te denize düşen Afganistan
uyruklu genç boğuldu.
Yedikule Sahili'nde kayalıkların üzerinde gezen ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu bir genç, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, suda kaybolan Afgan genci bularak kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan genç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gencin cesedi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:05 Kaynak: AA
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