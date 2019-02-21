Son Dakika Haberleri: Denize Düşen Afgan Genç Boğuldu

Denize Düşen Afgan Genç Boğuldu

1 saat önce

Fatih'te denize düşen Afganistan uyruklu genç boğuldu.

Denize Düşen Afgan Genç Boğuldu, System.String[]
Fatih'te denize düşen Afganistan uyruklu genç boğuldu.

Yedikule Sahili'nde kayalıkların üzerinde gezen ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu bir genç, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, suda kaybolan Afgan genci bularak kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan genç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cesedi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:05 Kaynak: AA

Fatih, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor Maduro Hükümetinden Kritik Karar! Sınırlar Kapatılıyor

AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:32:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize Düşen Afgan Genç Boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]