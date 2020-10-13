Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı

13.10.2020 02:03
Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K. (28), dengesini kaybederek denize düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K. (28), dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., durumun bildirilmesi ile deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan Ş.K., kendini görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K., dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Deniz polisinin botu ile kıyıya getirelen Ş.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret yağdıran Ş.K., ayakta tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.


Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı
Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı
Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı
Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı
Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı
Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı

boğulma, Konak, İzmir, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Denize düşen kadını deniz polisi kurtardı - Son Dakika

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