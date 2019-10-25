Son Dakika Haberleri: Denize düşen balıkçı tedavi gördüğü hastanede öldü
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Denize düşen balıkçı tedavi gördüğü hastanede öldü

1 saat önce

Kastamonu'da, balık tutarken ağa takılarak denize düşen balıkçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denize düşen balıkçı tedavi gördüğü hastanede öldü, System.String[]

Kastamonu'da, balık tutarken ağa takılarak denize düşen balıkçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cide ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren balıkçı Ümit Karayel, 24 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Karayel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İlçede 1 Ekim'de teknesiyle balık tutmak için denize açılan Karayel, ağa takılarak denize düşmüş, diğer balıkçılar tarafından çıkartılarak limana getirilmişti. Karayel, Cide Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahelenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Kastamonu, Cide, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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