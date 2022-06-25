Denize düşen dev Türk bayrağını polisler çıkardı - Son Dakika
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Denize düşen dev Türk bayrağını polisler çıkardı

25.06.2022 13:51
Denize düşen dev Türk bayrağını polisler çıkardı

ANTALYA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan, 150 metrekarelik Türk bayrağı, denize düştü.

ANTALYA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan, 150 metrekarelik Türk bayrağı, denize düştü. Islanan ve 100 kilo ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrağı, deniz polisleri çıkardı.

Muratpaşa ilçesinde, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dalgalanan, 150 metrekarelik Türk bayrağı, kuvvetli rüzgarda gönderden koparak, 30 metrelik falezlerin hemen altına suya düştü. Sabah sudaki bayrağı görenlerin haber vermesiyle gelen deniz polisleri, zarar vermeden çıkarmak için çabaladı. Tamamen ıslanan ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrak, denizden çıkarılarak bota alındı. Bayrağın, yıkanıp, bakımının yapılmasının ardından yeniden yerine asılacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denize düşen dev Türk bayrağını polisler çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denize düşen dev Türk bayrağını polisler çıkardı - Son Dakika
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