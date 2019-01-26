Son Dakika Haberleri: Denize Düşen Gaz Tankerinin Şoförünü Deniz Polisi Kurtardı

Denize Düşen Gaz Tankerinin Şoförünü Deniz Polisi Kurtardı

1 saat önce

İzmir Limanı içinde ön tarafı denize düşen boş gaz tankerinin şoförünü deniz polisi kurtardı.

İzmir Limanı içinde ön tarafı denize düşen boş gaz tankerinin şoförünü deniz polisi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 55 yaşındaki Bilal Yurdakalan'ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen boş gaz tankeri İzmir Limanı D kapısından girdi.

Ancak yanlış istikamete giden ve taşan Meles Çayı'na doğru hareket eden tankeri döndürmek isteyen şoförün yanlış manevrası nedeniyle tankerin ön kısmı denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından kurtarılan Yurdakalan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:05 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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