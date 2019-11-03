Son Dakika Haberleri: Denize düşen genç balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Denize düşen genç balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi

Denize düşen genç balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi

6 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden ve geçimini balıkçılık ile kazanan genç, denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Denize düşen genç balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden ve geçimini balıkçılık ile kazanan genç, denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Cide'ye bağlı Çayyaka köyünde geçimini balıkçılık yaparak kazanan Cihan Yemsel (30), balık avlamak için denize açıldı. Denize serdiği ağların balıkçı kayığına dolanması sonrası Denizkonak Köyü Balıkçı Barınağına gelen Yemsel, burada kayığın altına dalış yaparak takılan ağları kurtarmak istedi. Genç balıkçı uzun süre daldığı yerden dışarı çıkmayınca durumdan şüphelenen yanındaki arkadaşı da suya dalarak Cihan Yemsel'i takıldığı yerden kurtararak dışarı çıkardı. Ağız ve burnundan kanlar gelen genç balıkçı Yemsel, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Cihan Yemsel'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
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