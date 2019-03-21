Denize Düşen Kadını Vatandaşlar Kurtardı
33 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Darıca Dudayev Parkı mevkisinde erkek arkadaşıyla deniz kıyısındaki kayalıklarda gezinti yaptıkları sırada dengesini kaybeden Suriye
uyruklu kadın denize düştü.
Erkek arkadaşı ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA
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