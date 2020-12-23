Denize düşen karacayı kurtardı - Son Dakika

Denize düşen karacayı kurtardı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kayalıklardan denize düşen karaca, Alay Kaya tarafından kurtarıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kayalıklardan denize düşen karaca, Alay Kaya tarafından kurtarıldı. Veteriner kliniğine götürülen karaca tedaviye alındı. Çakraz tatil beldesinde, denizde dalgalar arasındaki karacayı gören Alay Kaya, hemen yardıma koştu. Güçlükle kıyıya ulaşan karacayı yakaladı ve ayaklarını bağladı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen karacayı evinin önüne götüren Kaya, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan karaca, ilk tedavisinin ardından veteriner kliniğine götürüldü. Boynuzlarında kırıklar oluşan karacanın tedavi edilip, doğaya salınacağı öğrenildi. Karacanın dalgalar arasında kaldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.



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