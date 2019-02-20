Denize Düşen Kediyi Buz Gibi Suya Girerek Kurtardı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahil boyunda gezen 18 yaşındaki genç, denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahil boyunda gezen 18 yaşındaki genç, denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı.



Havanın iyi olmasını fırsat bilen Mudanyalılar, sahil boyunda yürüyüş yaptıkları sırada denize uzanan çıkmanın altında çırpınan kediyi fark etti. Denize düşen kedinin çıkacak yer bulamayınca çırpınmaktan yorgun düşüp suya dalıp çımaya başladığını gören 18 yaşındaki genç hemen üstündekileri çıkararak soğuk suya atladı. Genç, denizden ipin ucuna bağlanan sepete kediyi koyarak çıkartmak istediği ilk denemesinde başarılı olamadı. Tekrar kediyi sepetin için koyan genç bu sefer başarılı oldu ve yukarıdan iple çekilen kedi hayatına geri döndü. Uzatılan aynı iple kendi de karaya çıkan genç yaptığı kahramanlığı konuşmak istemedi. Adını söylemeyen gencin bir inşaatta çalıştığı söylendi. - BURSA

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