Denize Düşen Kediyi Buz Gibi Suya Girerek Kurtardı
43 dakika önce
Denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardıBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahil boyunda gezen 18 yaşındaki genç, denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı.
Denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı
BURSA - Bursa
'nın Mudanya
ilçesindeki sahil boyunda gezen 18 yaşındaki genç, denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı.
Havanın iyi olmasını fırsat bilen Mudanyalılar, sahil boyunda yürüyüş yaptıkları sırada denize uzanan çıkmanın altında çırpınan kediyi fark etti. Denize düşen kedi çıkacak yer bulmayınca çırpınmaktan yorgun düşüp suya dalıp çımaya başladığını gören 18 yaşındaki genç hemen üstündekileri çıkararak soğuk suya atladı. Genç
, denizden ipin ucuna bağlanan sepete kediyi koyarak çıkartmak istediği ilk denemesinde başarılı olamadı. Tekrar kediyi sepetin için koyan genç bu sefer başarılı oldu ve yukarıdan iple çekilen kedi hayatına geri döndü. Uzatılan aynı iple kendini de karaya çıkan genç yaptığı kahramanlığı konuşmak istemedi. Adını söylemeyen gencin bir inşatta çalıştığı söylendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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