Denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı

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CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu