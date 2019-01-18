Denize Düşen Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) boğulma tehlikesi geçiren kediyi kurtardı.

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) boğulma tehlikesi geçiren kediyi kurtardı.



Yenikapı İDO İskelesi'nde bir kedinin denize düşmesi sonrası bölgede bulunan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.



İhbar üzerine İSAK ekipleri, zodyak botla olay yerine geldi. Suya düştükten sonra boğulma tehlikesi geçiren ve korkudan iskelenin su altında kalan bölümünün yaklaşık 10 metre iç tarafında iki beton blokun arasına sıkışan kedi için itfaiye personeli seferber oldu.



Denize atlayan iki personel, su altından ilerleyerek kedinin bulunduğu yere ulaştı. Korku nedeniyle ekibe zorlu anlar yaşatan kedi, uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Sahile çıkarılan kedi hızla uzaklaşırken İSAK ekibindeki itfaiyeciler ise bir canı kurtarmanın sevincini yaşadı.

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