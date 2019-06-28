Son Dakika Haberleri: Denize düşen kişi yaşamını yitirdi
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Denize düşen kişi yaşamını yitirdi

29 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, dengesini kaybedip denize düştüğü öne sürülen Hasan Demirel (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denize düşen kişi yaşamını yitirdi, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, dengesini kaybedip denize düştüğü öne sürülen  Hasan Demirel (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 05.30 sıralarında Alsancak Mahallesi vapur iskelesi yakınında meydana geldi. Deniz kenarında oturan Hasan Demirel, iddiaya göre dengesini kaybedip denize düştü. Çevredekiler denize atlayıp, Demirel'in sudan çıkardı. Çağırılan ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Demirel, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Hasan Demirel'in cenazesi, yapılan incemenen ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
Konak, İzmir, Hasan Demirel, Güncel
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