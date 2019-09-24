Denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde dengesini kaybederek denize düşen kişi deniz polisi tarafından botla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:16 Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde dengesini kaybederek denize düşen kişi deniz polisi tarafından botla kurtarıldı.
Hasan Korkmaz (51), Alsancak İskelesi'nde dengesini kaybederek denize düştü.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi Korkmaz'ı botla kurtardı.
Sağlık ekipleri, Korkmaz'ı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı.
Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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