Son Dakika Haberleri: Denize Düşen Kişiyi Polis Kurtardı

Denize Düşen Kişiyi Polis Kurtardı

53 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi polis memurları kurtardı.

Denize Düşen Kişiyi Polis Kurtardı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi polis memurları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında alkollü olduğu öne sürülen S.Y. (35), dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü. Yüzme bilmeyen şahıs, kıyıya çıkmak için bir süre mücadele etse de başarılı olamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede iskeleye gelen motosikletli yunus timlerinde görevli polis memurları Buğra Akbulut ile Recep Gül, denize atlayarak S.Y'yi kıyıya çıkardı.


Sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Polis, Güncel
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