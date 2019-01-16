Denize Düşen Kişiyi, Suya Atlayan Polisler Kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen ve denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren S.Y. (35), devriyede olan motosikletli Yunus ekibi tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen ve denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren S.Y. (35), devriyede olan motosikletli Yunus ekibi tarafından kurtarıldı.



Olay, saat 18.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen S.Y., deniz kenarında durduğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen S.Y.'nin çığlıklarını duyan ve bölgede devriyede olan motosikletli Yunus timlerinde görevli polisler Buğra Akbulut ile Recep Gül, hemen yardıma koştu. Denize atlayan polis memurları, S.Y.'yi kurtararak kıyıya çıkardı. S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredekiler, olaya kısa sürede müdahalede bulunan polis memurlarını tebrik etti.



- İzmir

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