Son Dakika Haberleri: Denize Düşen Kişiyi, Suya Atlayan Polisler Kurtardı

Denize Düşen Kişiyi, Suya Atlayan Polisler Kurtardı

17 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen ve denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren S.Y. (35), devriyede olan motosikletli Yunus ekibi tarafından kurtarıldı.

Denize Düşen Kişiyi, Suya Atlayan Polisler Kurtardı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen ve  denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren S.Y. (35), devriyede olan motosikletli Yunus ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen S.Y., deniz kenarında durduğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen S.Y.'nin çığlıklarını duyan ve bölgede devriyede olan motosikletli Yunus timlerinde görevli polisler Buğra Akbulut ile Recep Gül, hemen yardıma koştu. Denize atlayan polis memurları, S.Y.'yi kurtararak kıyıya çıkardı. S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredekiler, olaya kısa sürede müdahalede bulunan polis memurlarını tebrik etti. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:40 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor

Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 21:57:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize Düşen Kişiyi, Suya Atlayan Polisler Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]