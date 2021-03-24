Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (3) - Son Dakika

Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (3)
24.03.2021 16:12
BEKÇİYE BAŞARI BELGESİTrabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.
BEKÇİYE BAŞARI BELGESİ
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Vali Ustaoğlu, fedakar davranışından ötürü makamında ağırladığı bekçi Kulaç'a teşekkür etti.
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