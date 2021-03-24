Trabzon 'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Vali Ustaoğlu, fedakar davranışından ötürü makamında ağırladığı bekçi Kulaç'a teşekkür etti.

Son Dakika › Güncel › Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (3) - Son Dakika

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