Son Dakika Haberleri: Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı
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Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akarca Mahallesi 3. Etap Sahil Bandı'nda bir köpeğin denize düştüğünü gören çevredekiler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, uzun süre suda kaldığı anlaşılan köpeği kurtarmak için çalışma yaptı. Bitkin haldeki köpek, boynuna geçirilen tasma yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, denizdeki köpeğin kurtarılmasını beklemesi dikkati çekti.

Denizden çıkarılan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı

Fethiye, İtfaiye, Akarca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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