Denize düşen köpeği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, denize düşen bir köpeği boğulmaktan kurtardı.

KEGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tahlisiye ekibimiz, boğazın serin sularına düşen ve akıntıyla mücadele etmekten yorgun düşen köpeği, boğulmak üzereyken fark ederek kurtardı. Çalışanlarımızca 'Can Yoldaşı' ismi verilen köpek, tedavisi için veterinere teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda kurtarılan köpeğin fotoğraflarına da yer verildi.