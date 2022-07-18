DENİZE DÜŞEN MUHABBET KUŞUNU POLİS JET- SKİ İLE KURTARDI - Son Dakika
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DENİZE DÜŞEN MUHABBET KUŞUNU POLİS JET- SKİ İLE KURTARDI

18.07.2022 15:00
DENİZE DÜŞEN MUHABBET KUŞUNU POLİS JET- SKİ İLE KURTARDI

Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu, boğulmaktan son anda deniz polisi kurtardı.

Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu, boğulmaktan son anda deniz polisi kurtardı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timi, jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, denize düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı. Rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini, hızla yanına giderek sudan çıkardığını anlatan Ertaş, kuşu deniz polis şubesine getirip, Komiser Enes Kaan Kaya'ya teslim ettiğini aktardı.

Tuzlu sudan dolayı tüyleri birbirine yapışan ve korkudan titreyen muhabbet kuşunu tatlı su ile yıkayarak yem veren polisler, kuşun bakımını da üstlendi. Muhtemelen bir ev kuşu olduğunu söyleyen Kaya ise Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZE DÜŞEN MUHABBET KUŞUNU POLİS JET- SKİ İLE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZE DÜŞEN MUHABBET KUŞUNU POLİS JET- SKİ İLE KURTARDI - Son Dakika
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