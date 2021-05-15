Denize düşen otomobil sürücüsü kendi imkanları ile kurtuldu - Son Dakika

Denize düşen otomobil sürücüsü kendi imkanları ile kurtuldu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanları ile kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı Limanında Zeynep Ö. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince sürücü Zeynep Ö.'nün ayakta tedavisi yapılırken, suya batan otomobil ise iş makinesi yardımıyla kıyıya çıkarıldı.