DENİZE DÜŞEN TATLI SU KAPLUMBAĞASINI DALGIÇLAR KURTARDI

Antalya'da yaşam alanı süs havuzundan çıkıp denize düşen yetişkin tatlı su kaplumbağasını, dalgıçlar kurtardı. Yüzmekten yorgun düşen, aç ve susuz kaldığı belirlenen tatlı su kaplumbağası su verilerek beslendi, ardından süs havuzuna geri bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Lara bandında bulunan parklardaki süs havuzlarında yaşayan tatlı su kaplumbağalarından biri, denizde bulundu. Falezler bölgesinde dalış yapan dalgıçların gördüğü kaplumbağa, karaya çıkartıldı. Kaç gündür suda olduğu bilinmeyen kaplumbağanın yüzerek ilerlemeye çalıştığını anlatan dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, Yorulmuştu. İlk önce caretta caretta sandık. Fakat yanına yaklaştığımızda tatlı su kaplumbağası olduğunu fark ettik. Bu tür de suda yaşıyor fakat tuzlu suda, özellikle denizde hayatta kalamaz. Çünkü sürekli yüzebilen bir canlı değil. Dinlenmesi gerekiyor, beslenmesi için yosun ve su bitkisi tüketiyor. Fakat denizde bunları bulması mümkün değil dedi.

Süs havuzlarının birinden çıkarak denize kadar geldiğini düşündüklerini belirten Yusuf Öztürk, Dalış sırasında fark ettim. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Yanına gittiğimizde yorulmuştu. Karaya çıkardık, besledik su verdik. Ardından falezlerin üstünde bulunan parka çıkartarak süs havuzuna geri bıraktık dedi.