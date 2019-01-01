Denize Düşen Teknisyen Boğuldu
1 saat önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iskelede balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen Ahmet Dikilitaş (37) boğularak hayatını kaybetti.
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde, iskelede balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen Ahmet Dikilitaş
(37) boğularak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde İçmeler
Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otelin yakınındaki iskelede meydana geldi. Bir otelde teknisyen olarak çalışan Ahmet Dikilitaş, arkadaşı Erhan B. (38) ile iskeleye gitti. İddiaya göre alkol aldıktan sonra balık tutan Dikilitaş, dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen Dikilitaş'ı kurtarmak için denize atlayan Erhan B.'nin çabaları sonuç vermedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Dikilitaş'ın cansız bedenini iskeleden 50 metre açıkta buldu. Karaya çıkartılan Dikilitaş'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede boğularak öldüğü ve alkollü olduğu tespit edildi. Dikilitaş'ın cenazesi, incelenmek üzere Marmaris Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Bu arada denize düşen arkadaşını kurtarma çabaları sonuç vermeyince olay yerinden uzaklaşan Erhan B. olay sonrası verdiği ifadede, "İskelede balık tuttuğumuz sırada arkadaşım dengesini kaybederek denize düştü. Denize atlasam da rüzgarlı hava nedeniyle dalgalardan kurtaramadım. Yüzerek sahile çıktım. Korktuğum için uzaklaştım" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:49 Kaynak: DHA
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