DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

02.03.2022 20:07

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde iskelede dengesini kaybederek denize düşen 75 yaşlarındaki bir kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde iskelede dengesini kaybederek denize düşen 75 yaşlarındaki bir kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerine Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Sahil bandında duran 75 yaşlarındaki bir kadın, iddiaya göre, dengesini kaybederek denize düştü. Yaşlı kadının denize düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını denizden çıkartarak bota aldı. Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

YORUMLAR
500
Datça'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'de denize düşen kadın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı İzmir'de denize düşen kadın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement