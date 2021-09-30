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Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam" - Son Dakika

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam"

30.09.2021 20:01

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam" "Kurtardıktan sonra teşekkür ederek gibi kafasıyla bir hareket yaptı.

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam"

"Kurtardıktan sonra teşekkür ederek gibi kafasıyla bir hareket yaptı. Onu unutamam"

ANTALYA - Antalya'da kayalık alandan denize düşen iki yavru kediyi, birbirine bağladığı plaj havlularıyla kurtaran otel güvenlik personeli Ömürcan Bilgeç, mesaisinin son 2 saatini kedileri kurtarmak için harcadığını ve buna değdiğini söyledi. Yavruları kurtarmadan önce anne kedinin kendisine karşı saldırgan olduğunu belirten Bilgeç, "Kurtardıktan sonra teşekkür eder gibi kafasıyla bir hareketi var, onu unutamam" dedi.

Dün akşam 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki Erenkuş Plajı'nda, annesiyle birlikte kayalık alanda gezen iki yavru kedi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten denize düştü. Suya düşen yavrular, kayalıklardan tırmanmaya çalışsa da başarılı olamadı. Denizden kedi sesinin geldiğin duyan otel güvenlik personel Ömürcan Bilgeç (25), mesaisini bırakıp kayalık alana geldi ve yavru kedilerin denize düştüğünü fark etti. Plajdaki 3 havluyu birleştirerek denize sarkıtan Bilgeç, bir süre yavru kedinin tırmanmasını bekledi. Kurtarma çabalarını anne kedi de izlerken, Bilgeç beze tırmanan yavru kedileri karaya çıkartı.

Anne kedinin bakışları duygulandırdı

Oldukça korktuğu gözlenen yavru kedi, ardından havluyla kurulandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Bilgeç'e, anne kedinin teşekkür bakışlarıysa duygulandırdı.

"Kurtarmasam öleceklerdi"

Mesaisinin bitmesine 2 saat kala denizden kedi seslerini duyup işini bırakarak o alana yöneldiğini belirten Ömürcan Bilgeç, iki yavrunun suya düştüğünü görünce plajdaki havluları birleştirdiğini söyledi. İlk başta anne kedinin kendisine saldırgan davrandığını anlatan Bilgeç, "İlk başta anne kedi beni yabancıladı ve savunma içgüdüsüyle hareket ediyordu. Yaklaşık 2 saat kadar bir uğraş verdim. Düz duvar olduğu için tırmanamadılar. 2-3 havlu kullandım ve iki kediyi kurtardım. Kurtarmasam ölürlerdi, çünkü denizde akıntı vardı" dedi.

"Anne kedinin o hareketini unutamam"

Yavruları kurtardıktan sonra anne kedinin yaptığı hareketin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Bilgeç, "Kurtardıktan sonra teşekkür ederek gibi kafasıyla bir hareket yaptı. Yavruları kurularken de müdahalede bulunmadı. Teşekkür eder gibi bir hareketi var, onu unutamam" diye konuştu.

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: Anne kedinin o hareketini unutamam
Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: Anne kedinin o hareketini unutamam
Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: Anne kedinin o hareketini unutamam
Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: Anne kedinin o hareketini unutamam

Antalya, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: 'Anne kedinin o hareketini unutamam' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam" - Son Dakika
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