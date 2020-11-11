Son dakika: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika: Samsun'dan kısa kısa

11.11.2020 12:38
Son dakika: Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın denizle buluştuğu alanda suya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın denizle buluştuğu alanda suya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Koşuköy Mahallesi'nde Kızılırmak'ın denize döküldüğü alanda balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede suya düşen kediyi balıkçılar kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Sonuç alınamayınca 112 ihbar merkezine telefon açan balıkçılar, durumu bildirdi.

Bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi.

Denize giren ekipler, kedi yavrusunu kıyıya çıkarıp kuruladı. Kurulandıktan sonra yemek verilen kedi, doğaya bırakıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden ağaçlara kış bakımı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle kentin ana arterlerinde ağaç budama çalışması başlattı.

Karayolları Kavşağı ile İncesu Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik alanda başlayan çalışmalar ile bir yandan trafik ışık ve tabelaların görüş mesafesini daraltan, kaldırımlarda yayaların hareketlerini kısıtlayarak rahat yürümelerine engel olan ve kozalakları düşen ağaçların budama işlemi yapılırken, bir yandan da kurumuş, hastalıklı veya devrilme tehlikesi olan ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılıyor.

Sıfır Atık Projesi'ne öncülük eden kurumlar arasında bulunan Büyükşehir Belediyesi, budama esnasında ortaya çıkan dal ve artıkları da organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılık ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor.

İlkadım'da camiler dezenfekte edildi

İlkadım Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesini sürdürüyor.

İlçe genelinde toplu alanları dezenfekte eden belediye ekipleri, önlemler kapsamında camileri dezenfekte ettikten sonra girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına en çok dikkat ettikleri mekanlar arasında camilerin yer aldığını aktardı.

İlk etap 55 dezenfektan ünitesinin kent merkezinde bulunan camilere yerleştirildiği dile getiren Demirtaş, "Sırayla kırsal kesimlerdeki mahallelerimizi de uygulamaya dahil edeceğiz. Camilerimiz bir ibadet yeri olmanın yanı sıra toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerlerdir. Camilerin girişlerine yerleştirilen ünitelerde vatandaşlar giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ediyor. Böylece, vatandaşlar için hijyenik bir ortam sadece sağlanıyor. Ayrıca ünitelerdeki dezenfektan belediye ekiplerimiz tarafından sürekli yenileniyor." dedi.

Son dakika: Samsun'dan kısa kısa

Kızılırmak, İtfaiye, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi         
11:59
Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde         
11:47
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 13:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei