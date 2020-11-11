Son dakika: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın denizle buluştuğu alanda suya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Koşuköy Mahallesi'nde Kızılırmak'ın denize döküldüğü alanda balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede suya düşen kediyi balıkçılar kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Sonuç alınamayınca 112 ihbar merkezine telefon açan balıkçılar, durumu bildirdi.

Bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi.

Denize giren ekipler, kedi yavrusunu kıyıya çıkarıp kuruladı. Kurulandıktan sonra yemek verilen kedi, doğaya bırakıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden ağaçlara kış bakımı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle kentin ana arterlerinde ağaç budama çalışması başlattı.

Karayolları Kavşağı ile İncesu Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik alanda başlayan çalışmalar ile bir yandan trafik ışık ve tabelaların görüş mesafesini daraltan, kaldırımlarda yayaların hareketlerini kısıtlayarak rahat yürümelerine engel olan ve kozalakları düşen ağaçların budama işlemi yapılırken, bir yandan da kurumuş, hastalıklı veya devrilme tehlikesi olan ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılıyor.

Sıfır Atık Projesi'ne öncülük eden kurumlar arasında bulunan Büyükşehir Belediyesi, budama esnasında ortaya çıkan dal ve artıkları da organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılık ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor.

İlkadım'da camiler dezenfekte edildi

İlkadım Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesini sürdürüyor.

İlçe genelinde toplu alanları dezenfekte eden belediye ekipleri, önlemler kapsamında camileri dezenfekte ettikten sonra girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına en çok dikkat ettikleri mekanlar arasında camilerin yer aldığını aktardı.

İlk etap 55 dezenfektan ünitesinin kent merkezinde bulunan camilere yerleştirildiği dile getiren Demirtaş, "Sırayla kırsal kesimlerdeki mahallelerimizi de uygulamaya dahil edeceğiz. Camilerimiz bir ibadet yeri olmanın yanı sıra toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerlerdir. Camilerin girişlerine yerleştirilen ünitelerde vatandaşlar giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ediyor. Böylece, vatandaşlar için hijyenik bir ortam sadece sağlanıyor. Ayrıca ünitelerdeki dezenfektan belediye ekiplerimiz tarafından sürekli yenileniyor." dedi.