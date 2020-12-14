- Denize düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

- Denize düşmekten son anda kurtuldu
14.12.2020 16:18
- Denize düşmekten son anda kurtuldu Sinop'ta meydana gelen kazada otomobil denize düşmekten son anda kurtuldu.
- Denize düşmekten son anda kurtuldu
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen kazada otomobil denize düşmekten son anda kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Necdet Dikmen'in kullandığı 57 DU 224 plakalı araç öğle saatlerinde mendirek mevkisinde kontrolden çıkarak denize düşmesine ramak kaldı. Sürücü Dikmen kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu.
Denize düşmeye ramak kalan otomobil ise vinç yardımcıyla kıyıya çıkarıldı.
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