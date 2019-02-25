Son Dakika Haberleri: Denize Düştü Kalp Masajıyla Hayata Tutundu

Denize Düştü Kalp Masajıyla Hayata Tutundu

39 dakika önce

Fatih'te, İlker Tezcan adlı kişi çalıştığı tekneden denize düştü.

Denize Düştü Kalp Masajıyla Hayata Tutundu, System.String[]


Fatih'te, İlker Tezcan adlı kişi çalıştığı tekneden denize düştü. Çevreden yetişenlerce denizden çıkarılan Tezcan, sağlık görevlilerinin kalp masajı yapmasının ardından hayata döndürüldü.

Olay, Eminönü Sarıdemir Mahallesi Sahil Yolu Park İçi Yolu'nda saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Tezcan adlı kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sahile demirlemiş olan bir tekneden suya düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, denize atlayarak Tezcan'ı sahile karaya çıkardı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, İlker Tezcan'ın nefes almadığını fark etti. Ambulansa alınan Tezcan, sağlık görevlilerinin uzun süre kalp masajı yapmalarının ardından hayata döndürüldü.

Yolcu teknesinde büfede çalıştığı öğrenilen İlker Tezcan, ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tezcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tezcan'ı kurtaran vatandaşlardan Osman Ferhat "Denize düşmüş diye biliyoruz ama büyük ihtimal ailevi sorunları varmış diye söyleniyor. Bizim çalıştığımız geminin arka tarafında duruyordu. Biz onu çıkartmaya çalıştık ve çıkarttık. Sonra ambulans geldi durum bildiğiniz gibi. Şuan şoktayız titriyoruz. Böyle bir olayla karşılaşmak zor bir şey" diye konuştu  

Görüntü Dökümü

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-Denize düşen kişiye sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

-Deniz polisinden detay görüntü

- Polis ekiplerinden detay görüntü

-Tekne çalışanlarından detay görüntü

-Polis araçlarından ve ambulanstan detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-Teknelerden detay görüntü

-İlker Tezcanı denizden çıkartan Osman Ferhat  ile röportaj - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:17 Kaynak: DHA

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