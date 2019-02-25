Son Dakika Haberleri: Denize Düştü Kalp Masajıyla Hayata Tutundu

Denize Düştü Kalp Masajıyla Hayata Tutundu

1 saat önce

FATİH'te, İlker Tezcan adlı kişi çalıştığı tekneden denize düştü.

Denize Düştü Kalp Masajıyla Hayata Tutundu, System.String[]
FATİH'te, İlker Tezcan adlı kişi çalıştığı tekneden denize düştü. Çevreden yetişenlerce denizden çıkarılan Tezcan, sağlık görevlilerinin kalp masajı yapmasının ardından hayata döndürüldü.

Olay, Eminönü Sarıdemir Mahallesi Sahil Yolu Park İçi Yolu'nda saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Tezcan adlı kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sahile demirlemiş olan bir tekneden suya düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, denize atlayarak Tezcan'ı sahile karaya çıkardı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, İlker Tezcan'ın nefes almadığını fark etti. Ambulansa alınan Tezcan, sağlık görevlilerinin uzun süre kalp masajı yapmalarının ardından hayata döndürüldü.

Yolcu teknesinde büfede çalıştığı öğrenilen İlker Tezcan, ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tezcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tezcan'ı kurtaran vatandaşlardan Osman Ferhat "Denize düşmüş diye biliyoruz ama büyük ihtimal ailevi sorunları varmış diye söyleniyor. Bizim çalıştığımız geminin arka tarafında duruyordu. Biz onu çıkartmaya çalıştık ve çıkarttık. Sonra ambulans geldi durum bildiğiniz gibi. Şuan şoktayız titriyoruz. Böyle bir olayla karşılaşmak zor bir şey" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

Sahil Yolu, Eminönü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 23:29:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize Düştü Kalp Masajıyla Hayata Tutundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]