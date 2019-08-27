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Denize düştükten 1 ay sonra cesedine ulaşılan genç son yolculuğuna uğurlandı

24 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme ilçesinde babasıyla denize açılan ve dengesini kaybederek denize düştükten 1 ay sonra cesedine ulaşılan Ali Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Denize düştükten 1 ay sonra cesedine ulaşılan genç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme ilçesinde babasıyla denize açılan ve dengesini kaybederek denize düştükten 1 ay sonra cesedine ulaşılan Ali Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı.


26 Temmuz günü Terme ilçesinde babasıyla balıkçı teknesiyle denize açılan 21 yaşındaki Ali Korkmaz, dengesini kaybederek denize düştü. Korkmaz'ı arama çalışmaları ailesi ve balıkçıların desteğiyle devam etti. Denizde kaybolan gencin cansız bedenine 1 ay sonra balıkçılar ulaştı. Denizde balıkçıların ağına takılan Korkmaz vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.


Korkmaz için Terme ilçesi Yeni Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından gencin cansız bedeni mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile gencin ailesi ve yakınları katıldı. - SAMSUN

Ali Korkmaz, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
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