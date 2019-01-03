Son Dakika Haberleri: Denize Düşüp Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi

Denize Düşüp Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İrem Coşkun, memleketi Mersin'de defnedildi.

Denize Düşüp Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İrem Coşkun, memleketi Mersin'de defnedildi.

Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşen ve kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi bugün sabah saatlerinde memleketi Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Genç kız, daha sonra Kazanlı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay

İrem Coşkun, yılbaşı akşamı Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşmüş, yüzme bilmediği öğrenilen genç kıza deniz polisi müdahale etmiş, Coşkun'un solunumunun durduğunu belirleyen ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kendisini hayata döndürmeyi başarmıştı.

Sağlık ekiplerince önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Bu arada, deniz polisinin genç kızı botla iskeleye getirmesi, yaptıkları müdahale ve sağlık ekiplerine teslim etmeleri güvenlik kameralarına yansımıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Genç, Mersin, Güncel
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