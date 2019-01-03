Denize Düşüp Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi

İzmir
'in Konak
ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İrem Coşkun, memleketi Mersin
'de defnedildi.
Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşen ve kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi bugün sabah saatlerinde memleketi Mersin'in merkez Akdeniz
ilçesine bağlı Kazanlı
Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Genç
kız, daha sonra Kazanlı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay
İrem Coşkun, yılbaşı akşamı Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşmüş, yüzme bilmediği öğrenilen genç kıza deniz polisi müdahale etmiş, Coşkun'un solunumunun durduğunu belirleyen ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kendisini hayata döndürmeyi başarmıştı.
Sağlık ekiplerince önce Alsancak Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Bu arada, deniz polisinin genç kızı botla iskeleye getirmesi, yaptıkları müdahale ve sağlık ekiplerine teslim etmeleri güvenlik kameralarına yansımıştı.